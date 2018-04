Hacker haben endgültig Nintendo Switch geknackt

Hacker haben nun endgültig die Nintendo Switch geknackt und verschiedene Wege gefunden, eine bekannte Hardware-Sicherheitslücke auszunutzen, um fremde Software abzuspielen bzw. an die Systemrechte zu gelangen, berichtet Heise.de. Natürlich warnt Heise (und wir schließen uns da an) ausdrücklich davor, solche Hacks auf der Konsole auszuprobieren. Sie kann dabei völlig zerstört werden und die Garantieansprüche sind in jedem Fall futsch.

Einige der Hacks ermöglichen es, ein komplettes Linux-Betriebssystem auf der Switch laufen zu lassen. Damit soll der bekannte Dolphin-Emulator laufen, der Wii-Spiele abspielt. Die für die Hacks genutzte Schwachstelle steckt im Boot-ROM der in der Switch verbauten Tegra-Hardware von Nvidia. Betroffen sind offenbar alle weltweit verkauften Konsolen. Es scheint zudem so, dass Nintendo die Lücke nicht per Software patchen kann.

Um die Schwachstelle ausnutzen zu können, muss sich die Switch durch eine Knopfkombination auslösbaren USB-Recovery-Modus befinden. Ist die Switch via USB mit einem Computer verbunden, wir der Hack einen Speicherfehler auslösen, wodurch externer Code im Boot-ROM ausführbar wird. Damit ist die Nintendo Switch als gehackt definiert. Es wird zudem daran gearbeitet, eine fremde Firmware zu progammieren, um ein alternatives Betriebssystem einspielen zu können, das dann wohl alle Restriktionen und Schutzmechanismen von Nintendo umgehen könnte.