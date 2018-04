Clinger-Granaten in Fortnite forcieren Selbstmordattentate

Das neueste Update von Fortnite hat die Clinger-Granate des Spiels auch dem Battle Royale-Modus hinzugefügt. Und wie der Name schon sagt, bleiben diese Granaten dort "kleben", wo sie landen - sei es irgendwo in der Umgebung oder am virtuellen Hintern eines Mitspielers. Das hat einige Spieler dazu veranlasst hat, eine "spannende" Spielmechanik zu entwickeln. Wie man in diesem Twitch-Clip sehen kann, braucht man nur einen Kumpel, der einem die Clinger-Granate an die Backe heftet, bevor man dann hektisch auf den Feind zurennt und neben ihm explodiert. Dieses fingierte Selbstmordattentat tötet den Feind, aber nicht einen selbst, weil das Friendly Fire einen schützt. Nun, vielleicht nicht so ganz präzise jene Idee, die Epic Games mit der Klebegranate hatte, aber es fügt dem Spiel eine neue Strategie hinzu. Nur gut, dass Fortnite bereits voller seltsamer und wunderbarer Dinge wie Raketenreiten ist.

