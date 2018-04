Microsoft wegen angeblicher Patentverletzung der Infernal Engine unter Beschuss

Microsoft wird derzeit beschuldigt, absichtlich Patente für In-Game-Ausleuchtung und In-Game-Schattenwurf erletzt zu haben. Laut Rechteinhaber Terminal Reality wurde deren Infernal Engine System parallel zum Design von Spielen wie Nocturne, Bloodrayne oder The Walking Dead: Survival Instinct entwickelt. Das von Mark Randell (ehemaliger Mitarbeiter von Microsoft) und Brett Combs gegründete texanische Studio behauptet, die Infernal Engine entwickelt zu haben. Dieses System ist eine Plattform für autorisierte Publisher und Entwickler, um Videospiele zu erstellen und auszutauschen. Wie Games Industry schreibt, würden mehrere Spiele von Microsoft die Plattform in Verletzung der Patente 7,061488 und 6,362822 verwenden. Unter diesen Spielen finden sich Halo 5, PUBG, Sea of Thieves oder die Crackdown-Serie.

Diese Verletzung könnte völlig absichtlich sein, da Microsoft laut Terminal Reality mit diesen beiden Patenten besonders vertraut war. Außerdem soll der amerikanische Riese in der Vergangenheit sogar versucht haben, ein Patent anzumelden, das gerade wegen der 7.061488 und 6.362822 Patente abgelehnt wurde. Zwischen 2007 und 2009 habe Microsoft viele Male versucht, diese Problematik zu überwinden, ohne Erfolg bis 2009. Damals wurde Terminal Reality gebeten, ein Star Wars-Videospiel zu entwickeln und hatte Microsoft daher Zugang zum Quellcode der Infernal Engine gewährt. Im Jahr 2016 versuchte Electronic Arts, die beiden Patente anzufechten, um die im Jahr 2015 gegen sie erhobenen Vorwürfe zu diskreditieren, doch dies wurde 2017 abgelehnt und zwang EA zu einer außergerichtlichen Einigung.