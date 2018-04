Lust auf farbenfrohe Skins für die Controller der Nintendo Switch? Dann vielleicht mal bei Dbrand reinschauen, denn der kanadische Hersteller bietet jetzt Skins in verschiedenen Farben an, um der Nintendo-Konsole eine persönliche Note zu verleihen. Eine rosafarbenen linke Joy-Con, den rechten in lila und ein gelbes Dock? Geht alles. Und die Skins machen nicht die Konsole kaputt.

<Bild>