Tencent investiert 13 Millionen Euro in Fortnite für China

Während einer kürzlich von Tencent organisierten Veranstaltung gab die Firma die offizielle Veröffentlichung von Fortnite in China bekannt. Das Technologieunternehmen, das zu den mächtigsten in China und sogar in der Welt gehört, wird rund 100 Millionen Yuan (etwa 13 Millionen Euro) in die Förderung des Battle Royale in China investieren. Das dort bereits sehr beliebte Fortnite benötigt vor Ort lokale Server und eine starke Kommunikation, um sein volles Potenzial auszuschöpfen, heißt es. Tencent hat so bereits PUBG dabei geholfen, sein Potenzial voll auszuschöpfen.