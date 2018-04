Xbox-Manager Albert Penello verlässt Microsoft nach 18 Jahren. Das hat der zuletzt als Senior Marketing Director tätige Penello selbst via Twitter bestätigt. Er schreibt, er habe die Entscheidung selbst getroffen und freue sich für das Team, auf das noch so viele großartige Dinge warten würden in Zukunft. Penello hatte die Markteinführung der ersten Xbox mitbegleitet. Seine eigenen Zukunftspläne sind aktuell unbekannt.