Wolfenstein II: The New Colossus erscheint am 29. Juni nun auch für Nintendo Switch. In Zusammenarbeit mit dem erfahrenen Entwicklerstudio Panic Button und unter Leitung von Machine Games wird Wolfenstein II: The New Colossus in seiner ganzen Pracht bald auch unterwegs auf der Nintendo-Konsole spielbar sein. Wir haben einen kleinen Gameplay-Clip.