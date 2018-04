Umutcan „Technoth" Tütüncü bleibt Weltmeister in Just Dance

Der Just Dance World Cups 2018 hat mit Umutcan „Technoth" Tütüncü aus der Türkei einen alten neuen Champion. Der Tänzer verteidigt erfolgreich seine im Vorjahr gewonnene Weltmeister-Krone. Der zurückgekehrte Weltmeister gewann im Finale gegen Jordan „Jjtatooo75" Boury aus Frankreich. Umutcan „Technoth" Tütüncü besiegte seinen Gegner in einem knappen Best-of-5-Finale mit 3 zu 2 Punkten. Das Finale zeigte, wie hoch das Niveau beim diesjährigen Just Dance World Cup war. Der deutsche Champion Kevin musste sich bereits in den Vorrunden von der starken Konkurrenz geschlagen geben.