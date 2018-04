Alle acht Fahrzeugklassen in Onrush und ihre Fähigkeiten

Codemasters zeigt in einem Video die acht einzigartigen Fahrzeug-Klassen in Onrush. Der neue Trailer demonstriert die "unerbittliche, haarsträubende Action" in dem Arcade-Racing-Game, das am 5. Juni für PS4 und Xbox One im Handel erscheint. Es bietet acht unterschiedliche Fahrzeugklassen, jede mit einem einzigartigen Style, individuellen Fahrgefühl und eigene Herausforderungen. Dies gilt insbesondere auch für den "Rush", der je nach Klasse verschiedene Effekte und Eigenschaften bietet, um die wilde Fahrt zum Sieg spektakulär zu beschleunigen.

Der neue Trailer bietet einen Einblick in die einzigartigen Eigenschaften und Rush-Fähigkeiten jeder der acht Klassen.

Fahrzeugtypen & Eigenschaften:

BLADE

- RUSH Firewall: RUSHen hinterlässt eine zerstörerische Feuerschneise verbrannter Erde .

- Fähigkeit Crashbang: Deine Grabsteine blenden deine Gegner, wenn sie von ihnen aufgesammelt werden.

- Eigenschaft Tumbler: Verdiene RUSH durch vor- und rückwärts gedrehte Flips.

OUTLAW

- RUSH Drain: RUSHen leert den Boost von allen Gegnern in der unmittelbaren Umgebung.

- Fähigkeit Slam: Schwere Landungen lösen eine Schockwelle aus, mit der Gegner, die sich in der Nähe befinden, verwundbar werden.

- Eigenschaft Show-OFF: Verdiene RUSH durch das Ausführen von Tricks.

VORTEX

- RUSH Turbulence: RUSHen hinterlässt einen zerstörerischen Wirbel turbulenter Luft.

- Fähigkeit Touchdown: Rechtzeitige Boost-Landungen sind effektiver.

- Eigenschaft Spiral: Verdiene RUSH direkt durch das Ausführen von seitlichen Überschlägen.

CHARGER

- RUSH Bulldoze: Pflüge mit einem physikalisch breiteren RUSH-Effekt durch deine Gegner.

- Fähigkeit Airstrike: Verbesserter Magnetismus bei Attacken in der Luft.

- Eigenschaft Daredevil: Verdiene RUSH indem du in der Nähe deiner Gegner fährst.

INTERCEPTOR

- RUSH Rampage: Fülle deine RUSH-Leiste mit jedem erfolgreich ausgeschalteten Gegner auf.

- Fähigkeit Surge: Initiale Nutzung des Boost ist kräftiger, aber auch kostspieliger.

- Eigenschaft Pinpoint: Verdiene RUSH direkt durch knappes Verfehlen Deiner Gegner.

DYNAMO

- RUSH Energize: RUSHen versorgt nahegelegene Teammitglieder mit Boost.

- Fähigkeit Restock: Hinterlasse Boost-Pakete für dein Team während du boostest.

- Eigenschaft Unite: Verdiene RUSH durch das Fahren in der Nähe deiner Mannschaftsmitglieder.

TITAN

- RUSH Blockade: RUSHen hinterlässt Hindernisse auf der Strecke, die deine Gegner behindern.

- Fähigkeit Shield: Gebe nahegelegenen Teammitgliedern einen Schild, der sie vor starken Schlägen schützt.

- Eigenschaft Impact: Verdiene RUSH durch Takedowns deiner Gegner.

ENFORCER

- RUSH Blackout: RUSHen blendet alle Gegner, die dir folgen

- Fähigkeit Shutdown: Treffe Gegner, um ihren Boost temporär zu unterbinden

- Eigenschaft Bully: Verdiene RUSH durch Takedowns des NPC-Kanonenfutters