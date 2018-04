Veröffentlichung von Death Road to Canada nach realer Toronto-Todesfahrt verschoben

Die Veröffentlichung der Konsolenfassungen von Death Road to Canada für PS4, Xbox One und Switch ist nach der realen Toronto-Todesfahrt eines Attentäters gestern verschoben worden. Ein neuer Termin steht noch nicht fest. Paul Hart, Managing Director des Publishers Ukiyo schreibt: "Wir halten es für zutiefst unangebracht, das Spiel nach einem solchen Zeitpunkt zu starten. Wir möchten allen, die von den tragischen Ereignissen in Toronto betroffen sind, unser tiefstes Beileid aussprechen." Das Spiel war ursprünglich im Juli 2016 für PC veröffentlicht worden.