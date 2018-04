Hamilton Chu, Executive Producer von Hearthstone: Heroes of Warcraft, verlässt Blizzard - und hat dies gestern und damit an eben jenem Tag getan, an dem auch der Game Director Ben Brode die Segel strich (wir berichteten). In einem Tweet antwortete Chu auf diesen Umstand. Es scheint allerdings so, als ob die beiden Blizzard-Aussteigern nichts gemeinsames planen.