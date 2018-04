Ein neuer Clip zu Tekken 7 zeigt Noctis aus The Final Fantasy XV in Aktion und erklärt, wie und warum der Rollenspielheld im Prügelspiel von Bandai Namco landete. Mit dabei im Video sind Tekken-Mastermind Katsuhiro Harada gemeinsam mit Square Enix-Legende Hajime Tabata. Dicke Sache also, für beide Unternehmen. Schaut euch mal den Clip an und lasst uns wissen, was ihr von solchen Transfers haltet.