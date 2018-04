Final Fantasy VII: Remake wird von jungen Entwickler verjüngt

Final Fantasy VII: Remake ist bei Square Enix in Arbeit und jetzt hat Art & VFX Director Shintaro Takai in einem Interview mit CGWorld über das Spiel und das Team gesprochen, das daran arbeitet. Es handele sich um eine Mischung aus alten und jungen Entwicklern. Auf die Frage, wie viele Leute an dem Spiel arbeiten, die am Original gearbeitet haben, antwortete er: "Es gibt nur sehr wenige. Beginnend mit Produzent Yoshinori Kitase-san, Regisseur Tetsuya Nomura-san und Drehbuchautor Kazushige Nojima-san sind es nur sehr wenige von uns. Die meisten Entwickler von Final Fantasy VII: Remake sind diejenigen mit Erfahrung in der Final Fantasy-Serie nach Final Fantasy VII. Wir haben viele Leute, die sich bewerben und sagen: ,Ich habe Final Fantasy VII gespielt, als ich ein Kind war, und ich mochte es wirklich, also möchte ich ein Teil davon sein'. Es scheint, dass Final Fantasy VII selbst unter Spieleentwicklern ein besonderer Titel ist."

>

<Bild>