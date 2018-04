Leak zu Cyberpunk 2077 aus Polen nennt Storydetails

Die polnische Website Gry-Online hat offenbar eine Leak zu Cyberpunk 2077 produziert. Die polnischen Kollegen zitieren einen Insider, dass Cyberpunk 2077 primär in Night City spielt, aber uns auch im Laufe des Spiels auf den Mond entführt. Dort sollen wir in der Egoperspektive unterwegs sein. Es wird auch über Wallrun-Fähigkeiten der Spielfigur orakelt, wie wir es zum Beispiel aus Titanfall oder Prince of Persia kennen. Natürlich ist so ein Leak immer mit Vorsicht zu genießen, die räumliche Nähe macht die Richtigkeit allerdings wahrscheinlicher. Spätestens zur E3 wissen wir mehr, das wissen wir sicher.