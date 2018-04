AO International Tennis kriegt Retailfassung für PS4 und Xbox One

Microïds und Big Ant Studios haben eine Retailfassung von

AO International Tennis bestätigt. Sie wird am 17. Mai 2018 auf Playstation 4 und Xbox One veröffentlicht. Das Spiel hat hohe Ansprüche: "Die Expertise von Big Ant garantiert uns ein unglaublich realistisches und umfassendes Tennisspiel", verspricht Yves Bléhaut, Director of Strategic Partnerships bei Microïds. Ross Symons, CEO von Big Ant Studios, ergänzt: "Tennis ist ein so wichtiger Teil der Sportkultur in ganz Europa, und wir glauben, dass wir mit AO International Tennis und Microïds einen möglichst breiten Querschnitt der Gemeinschaft erreichen können".