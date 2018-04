Omensight kommt Mitte Mai für PC und PS4

Das kanadische Studio Spearhead Games (Stories: The Path of Destinies) wird das tödliche Mystery-Action-Abenteuer Omensight am 15. Mai 2018 auf PC und Playstation 4 veröffentlichen. Im Spiel versuchen wir als Harbinger aus dem Jenseits der Zeit einen Mord zu lösen, der zum Ende der Welt führt, wenn wir es nicht schaffen. Es gibt eine "Täglich grüßt das Murmeltier"-ähnliche Mechanik im Spiel, so dass wir verschiedenen Charakteren anschließen und Entscheidungen triffen, die uns (hoffentlich) letztendlich den Mord verhindern und die Welt retten lassen.

