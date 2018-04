Miramar-Karte von PUBG ab heute als Download für Xbox-Testserver

Die Miramar-Karte von PUBG startet heute auf den Xbox-Testservern - zumindest schon mal als Download. Allerdings müssen Konsolenfans von Playerunknown's Battlegrounds dann ab dem 26. April mitten in der Nacht zocken, denn die Server sind vom 26. bis zum 28. April nur von 2 Uhr nachts bis 8 Uhr morgens deutscher Zeit online, wie PUBG Corp schreibt. Am Wochenende sind sie dann in Europa vom 20 Uhr bis 8 Uhr morgens online. Die Wüstenkarte steht aber ab sofort schon als Download im Xbox Store bereit, wenn man nach "PUBG Test Server" sucht.