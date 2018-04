Making-of zu Detroit: Become Human anschauen

Sony und der Entwickler Quantic Dream haben ein Making-of-Video für zu Detroit: Become Human (heute nachmittag ab 16 Uhr findet ihr hier eine feine Vorschau vom Anspielevent) veröffentlicht. Im Video werfen wir einen Blick hinter die Kulissen der Entwicklung des Spiels, sehen das Motion Capturing in Aktion und die Schauspieler, die die Charaktere darstellen. "Als wir an der Geschichte arbeiteten, musste ich mir vorstellen, wo Kara gebaut wurde. Und aus welchem Grund auch immer kam mir die Stadt Detroit sehr schnell in den Sinn, denn sie hatte bereits eine unglaubliche Geschichte mit ihrer Geschichte und den Themen", sagt David Cage, Autor und Regisseur bei Quantic Dream. "Es war verrückt, als ich das neueste Modell für Kara sah, weil sie daran gearbeitet haben", sagt Valorie Curry, die Schauspielerin, die Kara spielt. "Das war das erste Mal, dass ich buchstäblich auf meinen Platz gesprungen bin." Es war nicht nur die Tatsache, dass es so sehr wie ich aussah, es war auch die Tatsache, dass es so lebensecht aussah."