Ready Player One hat weltweit 500 Millionen US-Dollar einkassiert

Steven Spielbergs aktuelles Werk Ready Player One hat mittlerweile weltweit 500 Millionen US-Dollar einkassiert. Es ist Spielbergs umsatzstärkster Film in diesem Jahrzehnt. Es hat eine Menge Kritik von verschiedenen Filmseiten bekommen, aber so ist immer mit Filmen, die in gewisser Weise Videogames zu Thema haben. Aber wir bei Gamereactor den Film und denken, dass er den eintritt wert ist. Am besten läuft der Film in China, wo Umsatz von 200 Millionen Dollar erwirtschaftet wurde.