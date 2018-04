Neuer PUBG-Patch will Probleme mit Waffenbalance endgültig lösen

Playerunknown's Battlegrounds erhält einen neuen Patch, der vor allem schlussendlich mal die Waffenbalance verbessern soll. In einem Steam-Posting haben die Entwickler der PUBG Corp. geschrieben, dass es das Ziel sei, dass sich "keine Waffe objektiv besser anfühlt als eine andere". Aus internen Forschung gehe zudem hervor, dass in PUBG nur ohnehin nur eine Handvoll der verfügbaren Waffen und Sturmgewehre eingesetzt werde. Das Studio ist der Meinung, dass die Waffe "nach persönlicher Vorliebe und Wirksamkeit in jeder Situation" funktionieren sollte, anstatt darauf zu fokussieren, "welche Waffe am stärksten ist". Der neue Patch wird auch die Waffen-Anbauteile modifizieren, um eine größere Auswahl an Optionen zu haben, anstatt nur die "besten" Attachments auszuwählen. Außerdem wird der Level-3-Helm von den normalen Spawnpunkten entfernt und auf seine Existenz innerhalb von Care-Paketen beschränkt. Und: Was haltet ihr von diesen Veränderungen in PUBG?

<Bild>