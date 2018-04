Universal arbeitet an neuem Doom-Film

Universal Pictures arbeitet an einem neuen Doom-Film. Das hat Variety bestätigt bekommen, nachdem Schauspielerin Nina Bergman via Twitter geschrieben hatte, dass sie für den Film einen Vertrag unterzeichnet hat. Universal 1440 Entertainment hat die Produktion übernommen, weshalb der Film womöglich nicht in die Kinos kommt, sondern direkt bei Netflix, Hulu oder Amazon landet. Dort wird unter anderem parallel an einem neuen Tremors-Film und einer Fortsetzung zu Death Race gearbeitet.