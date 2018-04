Microsoft darf Borderlands 3 nicht exklusiv vermarkten. Damit ist ein Teil eines Gerüchts aus diesem Monat entkräftet. Gearbox-Boss Randy Pitchford selbst hat die Unklarheiten via Twitter ausgeräumt. "Wo habt ihr das her?", fragt Pitchford in einer Reaktion auf einen Nutzer, der einen Exklusivvertrag unterzeichnet wissen will. "Gearbox hat bei Microsoft nichts dergleichen unterschrieben. Wie werden diese Dinge als Tatsache propagiert, wenn es in der Realität keine Grundlage gibt?"