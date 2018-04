Hearthstone-Director Ben Brode verlässt Blizzard. Das hat er selbst in einem Blogpost im Battle.net geschrieben. Er war seit 15 Jahren für Blizzard Entertainment unterwegs. Er wird zukünftig dabei mitwirken, ein neues Studio aufzubauen.

"Wir werden wahrscheinlich Spiele machen, aber wir haben noch nichts konkretes geplant", schreibt Brode. "Ich freue mich darauf, Dinge zu entwerfen, zu programmieren und wieder etwas zu erschaffen." Im Jahr 2003 arbeitete Brode als Pizzalieferant, der Pizza in den Büros von Blizzard lieferte, wo er im Zuge dessen einen Nachtjob als Spieltester für Warcraft III: Reign of Chaos bekam. Von hier aus arbeitete er sich nach oben und wurde schließlich Lead Designer für Hearthstone: Heroes of Warcraft. Am Ende schreibt er: "An die leidenschaftliche Gemeinschaft der Spieler - ich werde euch vermissen, und das Lachen, das wir gemeinsam hatten. Danke, dass ihr mir so viel Spaß bereitet habt, ein Teil von Hearthstone gewesen zu sein. Ich habe jede Minute geliebt."