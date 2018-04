Das wäre ja was: Einem Gerücht zufolge startet Call of Duty: Battle Royale für Nintendo Switch. Die Kollegen von Gaming Intel zitieren eine anonyme Quelle. Demnach sei der Call of Duty: Battle Royale für die Switch ein separates Werk losgelöst vom großen Bruder Call of Duty: Black Ops 4, der am 12. Oktober für PC, PlayStation 4 und Xbox One erscheint. In dieser Fassung soll der Battle Royale-Modus enthalten sein.