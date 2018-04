Edmund McMillan schenkt uns zum Wochenstart einen Multiplayer-Trailer zu The Legend of Bum-bo. Das neue Roguelike des bekannten US-Indieentwicklers lässt uns Horden von Scherenschnittmonstern erledigen. Es soll noch in diesem Jahr für PC und iOS erscheinen, für 2019 ist eine Fassung für Nintendo Switch vorgesehen.