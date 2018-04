Netflix-Serie zu The Witcher wird acht Episoden stark

Die kommende Netflix-Serie zur erfolgreichen polnischen Videospielreihe The Witcher wird acht Episoden umfassen. Das hat Showrunnerin Lauren Schmidt Hissrich (The Defenders und Daredevil) via Twitter bestätigt. "Acht Episoden. Ja! Ich weiß, ich weiß, es mag dir nicht genug erscheinen, aber kreativ ist es die richtige Entscheidung. Die Episoden können eng, actionreich, charakterstark und geschichtsträchtig sein, ohne in der Mitte der Staffel zu verzögern. Klingt gut für mich, klingt gut für Sie?"</em>

Hissrich enthüllte auch einen möglichen Veröffentlichungstermin für die Show und sagte: "2020 - wer weiß? Wir kommen mit allem schnell voran", allerdings ist das Drehbuch für die erste Episode bereit fertig. "Ich habe den Piloten fertiggestellt, der ja noch mehr poliert wird, wenn wir ihn filmen. Die anderen sieben Folgen existieren noch nicht, außer in meinem Kopf." Schließlich bestätigte Hissirch, dass die The Witcher-Serie in Osteuropa gedreht wird.