Wir haben das komplette Intro von Detroit: Become Human in rund zwei Stunden angespielt und sind ziemlich gespannt auf die verstrickte, sehr erwachsene und düstere Geschichte, die Quantic Dream sich ausgedacht und für uns spielbar gemacht hat. Lest unsere fette Vorschau und schaut euch die frischen Screenshots an. EInen Teil haben wir hier, den Rest findet ihr in der Vorschau.