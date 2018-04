42 Stunden am Stück in Skyrim VR könnte Guiness-Weltrekord werden

Der deutsche Spieleentwickler Andreas Hauber hat 42 Stunden am Stück unter dem Headset seiner HTC Vive Pro in der virtuellen Welt von Skyrim VR verbracht. Das ist, wenn es abschließend offiziell bestätigt wird, ein neuer Guinness-Weltrekord. Den bisherigen Guinness-Weltrekord hält der YouTuber Jack McNee, der 36 Stunden, zwei Minuten und 16 Sekunden im virtuellen Zeichenprogramm Tilt Brush verbrachte. Bereits 2016 schaffte der Deutsche Thorsten Wiedemann satte 48 Stunden am Stück unter einer VR-Brille, allerdings wurde sein Experiment nicht nach Guinness-Regeln dokumentiert.