Crackdown 3 kriegt Alterseinstufung in Brasilien

Crackdown 3 wurde 2014 offiziell angekündigt und hat offenkundig keine leichte Entwicklung gehabt, denn es gab immer wieder lange Perioden der Stille. Und auch wir haben das Game schon in diversen Ausprägungen gesehen und angespielt, zuletzt 2017 auf der E3. Bis heute gibt es keinen offiziellen Termin - nun ist in Brasilien eine Alterskennzeichnung aufgetaucht. Demnach dürfte das Spiel im Sommer veröffentlicht werden - was allerdings immer noch heißt, dass es keinen genaueren Termin gibt.