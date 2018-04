Firewatch-Macher Campo Santo von Valve gekauft

Campo Santo hat den Walking-Simulator Firewatch veröffentlicht, nachdem das Studio 2013 von den ehemaligen Entwicklern von The Walking Dead, Bioshock und Mark of the Ninja gegründet wurde. Aber dieses sehr kurze Portfolio ist offensichtlich genug, um Gabe Newell und den Rest von Valve zu beeindrucken. Den die Steam-Macher haben Campo Santo mal eben einfach so gekauft, wie sie in einem Blogbeitrag schreiben.

Der Text macht deutlich, dass die beiden Studios beschlossen haben, sich zusammenzuschließen, weil sie die gleichen Werte teilen und weil "wir als Menschen, wenn es darum geht, die Dinge, die uns wichtig sind und an die wir glauben, auch verwirklichen". Diese Akquisition passt auch sehr gut zu Valves CEO Gabe Newell, der kürzlich die Aussage "Valve's going to start shipping games again" abgegeben hat. Jetzt müssen wir nur abwarten, ob dies bedeutet, dass das neue Campo Santo-Game In the Valley of Gods ein exklusiver PC-Titel sein wird oder nicht, und wie lange es dauert, bis die Gerüchte von Campo Santo aufpoppen, dass SIE diejenigen sind, die Half-Life 3 entwickeln.