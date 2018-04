State of Mind mit festem Veröffentlichungstermin im August

Daedalic Entertainment hat einen festen Veröffentlichungstermin für den futuristischen 3D-Thriller State of Mind rausgehauen. Das Spiel erscheint am 16. August 2018 und ist ab sofort bei Steam, GOG sowie bei Amazon vorbestellbar. Der Titel kostet für PC 29,99 Euro und für die Konsolen 39,99 Euro. State of Mind wird parallel für PC (inkl. Mac/Linux), Playstation 4, Xbox One sowie Nintendo Switch erscheinen. Wir haben dazu einen frischen Teaser-Trailer, schaut mal hier: