Jade Raymond hält Einzelspielererlebnisse "definitiv nicht für tot"

Jade Raymond ist eine bekannte Größe in der Spieleindustrie und leitet derzeit das EA Motive Studio. US Gamer hatte die Entwicklerin kürzlich in einem Interview nach ihrer Meinung zur Zukunft der Einzelspieler-Erzählungen in Videospielen gefragt.

Ihre Antwort war deutlich: "Sie sind definitiv nicht tot. Ich liebe geschichtenbasierte Spiele, das ist, womit ich angefangen habe. Es ist das, was ich traditionell immer gespielt habe. Ich denke, es gibt noch so viel zu erforschen in Bezug auf narrative Spiele und neue Sichtweisen."

In den letzten Monaten wurde die Zukunft narrativer Einzelspielererlebnisse immer wieder in Frage gestellt, da sich viele der großen Publisher in Richtung Onlinespiele als Service ausgerichtet haben. Der Grund dafür ist natürlich, dass man mit Spielen als Dienstleistung mehr Geld verdienen kann. Es ist aber deutlich, dass wir immer noch viele und sehr gute Einzelspielererlebnisse serviert kriegen aktuell. God of War, Horizon: Zero Dawn, The Legend of Zelda: Breath of the Wild oder Super Mario Odyssey haben alle gezeigt, dass es immer noch einen gesunden Markt für diese Games gibt. Und es ist schön zu wissen, dass auch prominente Persönlichkeiten der Spieleindustrie diese Ansicht teilen.

Und wie sieht es bei euch aus? Bevorzugt ihr Soloerlebnisse oder spielen ihr hauptsächlich online?

<Bild>