God of War kriegt Fotomodus per Update, Termin steht noch nicht fest

Das heute erscheinende God of War kriegt irgendwann demnächst noch einen kostenlosen Fotomodus, in dem wir auch von hoch oben auf den Bildschirm schauen können, um einen perfekten Screenshot zu machen. Was immer das auch sein mag. Sony zeigte jetzt einige Beispielbilder auf Twitter. Der Fotomodus kommt als kostenloses Update, wann genau ist unbekannt. Es gibt viele Optionen, mit denen man spielen kann, und der Fotomodus sieht sehr ähnlich aus wie jener in Horizon: Zero Dawn. Perfektionisten werden viel Zeit mit der Suche nach den perfekten Winkeln und Farben verbringen.

Dual Shockers