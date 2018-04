Kommt Red Faction: Guerrilla Re-Mars-tered im Juni?

Es war Ende März, als das Remaster des 2009er Open-World-Actionspiels Red Faction: Guerrilla angekündigt wurde. Die überarbeitete Version trägt den selbst gewählten Namen Red Faction: Guerrilla Re-Mars-tered und soll offiziell in Q2 2018 erscheinen. Nun hat der finnische Einzelhändler VPD offenbart, dass das Spiel am 15. Juni erscheinen würde. Auch bei Wccftech stand dieser Termin, wurde aber mittlerweile durch ein profanes "Juni" ersetzt. VPD nennt als Verkaufspreis 28,99 Euro. Red Faction: Guerrilla Re-Mars-tered wird auf PC, PS4 und Xbox One erscheinen. Für die Besitzer der Steam-Edition des Originalspiels wird es kostenloses Update sein.