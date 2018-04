Heute ist der große Launch-Day für God of War auf PS4. Lest mal fix unsere fette Kritik, um zu entscheiden, ob ihr das Actionspiel braucht. Und wir haben hier noch drei Gameplay-Clips mit Tricks für God of War von Gamereactor. Darunter Anleitungen, wie ihr einen Drachen, einen Troll oder einen Ritter um die Ecke bringen könnt. Aber Achtung: Spoiler ahead!