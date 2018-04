Update 3.5 bringt Fortnite wieder 50 vs. 50-Modus

Epic Games hat ein frisches Update für Fortnite eingespielt auf PC, PS4 und Xbox One. Das Update 3.5 fügt eine neue Waffe für Battle Royale hinzu, eine neue Quest für Save the World und es bringt auch den 50 vs. 50-Modus zurück. Dieser Modus beinhaltet zwei Teams sowie zwei Busse.

Dazu ist nun das Light Machine Gun (LMG) für Battle Royale erhältlich. Es ist natürlich eine Waffe für Schnellfeuer und ein einziger Clip fasst 100 Kugeln. Die neue Encore-Quest für Save the World ermöglicht es Spielern, nach Schätzen und Bedrohungen zu suchen. Sie können auch "einen neuen Cyberpunk-Helden unserer Wahl" freischalten. Save the world bekommt auch ein LMG, aber es ist eine Energiepistole namens Mercury LMG.