In diesem Gameplay-Clip zum heute erhältlichen God of War zeigen wir euch, wie Kratos Gespräch mit der Weltenschlange hält, die in der nordischen Mythologie eine ganz besondere Rolle spielt. Aber Vorsicht, leichte Spoilerwarnung für all jene, die alles der Story selbst erleben wollen. Unsere Kritik zu God of War gibt's übrigens hier.