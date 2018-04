Pixel Ripped 1989 ist "ein Videospiel darüber Videospieler zu sein"

Wir haben die brasilianische Entwicklerin Ana Ribeiro in voller Cosplay-Ausrüstung auf der PAX East zum Interview getroffen. Ribeiro hat das Konzept für Pixel Ripped 1989 vor ein paar Jahren entwickelt und nun nähert sich die lange Entwicklung ihrem Ziel. Pixel Ripped 1989 wird am 22. Mai für Oculus Rift, HTC Vive und PSVR veröffentlicht.

"Es fühlt sich an wie Olympia, vier Jahre, die Reise hat Spaß gemacht", sagte Ribeiro, als sie nach der Entwicklung des Spiels vom Studentenprojekt bis zur vollständigen Veröffentlichung gefragt wird. "Ich habe den Prozess sehr genossen. Es dauerte lange, aber es ist ein Abenteuer. Ich hatte viele Höhen und Tiefen während der Reise."

Das Spiel lässt uns zurück in das Jahr 1989 reisen, wo wir die Aufgabe haben, ein Spiel auf einem dem Game Boy sehr ähnlichen Gerät zu spielen und dabei die Aufmerksamkeit des Lehrers im Klassenzimmer zu vermeiden. Ein bisschen Jonglage, aber das Spiel fügt sich auch in die Umgebung ein. "Es geht darum, ein Spieler zu sein." Und dafür zu kämpfen, ein Spiel zu spielen. "Es ist, als würde sich die ganze Welt gegen dich verschwören, um Videospiele zu spielen. Das ist die große Inspiration, die ich habe. Als Kind war es immer schwierig, Videospiele zu spielen. Meine Eltern haben den Strom im Haus abgeschaltet und du konntest das Spiel nicht retten und ich erinnere mich, dass wir Ninja Gaiden gespielt haben. Es war so schwer, und wir wollten das Spiel beenden, und dann wollte mein Vater, dass wir zum Mittagessen kommen und er machte das Licht aus, solche Sachen."

Es sind übrigens noch vier weitere Episoden geplant. Es sollen noch kommen: Pixel Ripped 1978 in Atari-Grafik, Pixel Ripped 1983 mit Arcades, Pixel Ripped 1995 über den Kampf zwischen Nintendo und Sega sowie Pixel Ripped 1999 über die ersten 3D-Games.

