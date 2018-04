Publisher Rebellion wird die Battlezone: Gold Edition am 1. Mai 2018 für Xbox One, PS4 und PC veröffentlichen. Und es wird mit oder ohne VR-Headset voll spielbar sein! Außerdem startet das Game in diesem Sommer auch für Nintendo Switch! Die Gold-Edition enthält das Spiel und ALLE zusätzlichen Inhalte, die jemals dafür veröffentlicht wurden. Das sind alle Panzerhäute, Wackelköpfe und Hörner, sowie der fantastische Classic Mode, der auf dem legendären 80er Jahre Arkadenschrank des Originals basiert. Und wer bereits Battlezone auf PS4 oder PC besitzt, wird automatisch auf die Gold-Edition umsteigen. Das bedeutet, dass man alle zusätzlichen Inhalte erhalten und ohne VR-Headset spielen kann. Solo kostet der Spaß 34.99 Euro.