Videospielesammler findet merkwürdige Päckchen in NES-Cartridges vom Flohmarkt

Der Videospielesammler Julian Turner hat die Angewohnheit, alle möglichen Spiele nach Hause zu bestellen, weil er sie sammelt. Kürzlich kaufte er zwei NES-Spiele für seine Sammlung, nämlich RollerGames und Golf. Er erstand die Cartridges auf einem Flohmarkt in Carrollton im US-Bundesstaat Georgia. Aber als er nach Hause kam, bemerkte er, dass die Spiele schwerer als normal waren. Sie waren es, weil das ein bisschen mehr drin war als sonst.

Turner hat nun ein Video veröffentlicht, in dem erklärt wird, dass in jedem der beiden NES-Spiele weiße Pulversäcke aufbewahrt wurden, von denen Turner glaubt, dass sie Heroin enthalten. Er rief die Polizei an, die die Säckchen konfiszierte. Sie testen nun das Pulver. In einem weiteren Video erscheint die Polizei bei Turner, um mit ihm über die Päckchen zu sprechen.