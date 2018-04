Zur Traumfigur mit Tanz-Diät in Just Dance 2018 - mit Hilfe des Ubisoft-Videospiels und etwas Disziplin geht das recht einfach. Der deutsche Just Dance-Meister Kevin Feddersen ertanzte sich jedenfalls seine Traumfigur. Kevin (Jahrgang 1995) lebt im baden-württembergischen Göppingen und ist Angestellter in einem Baumarkt. Als Schüler plagte ihn sein Übergewicht, er wurde gehänselt und blieb Einzelgänger. Als er 2009 beim Einkaufen mit seiner Mutter zufällig das Videospiel Just Dance entdeckte, beschloss er sein Taschengeld zu investieren. „Zunächst habe ich Just Dance einfach gespielt, weil es einen Riesenspaß gemacht hat", erinnert sich Kevin. „Doch nach und nach bemerkte ich, dass das Tanzen vor dem Bildschirm auch meinem Körper gut tut."

Bei Just Dance ist voller Körpereinsatz gefragt. Via Kamera oder Neigungssensoren erfasst die Spielekonsole dabei die Bewegungen des Spielers. Je besser er die am Bildschirm vorgegebene Choreografie nachtanzt, umso höher ist am Ende der Highscore. Dank Motion-Control oder Steuerung mittels Smarthphone in der aktuellen Ausgabe Just Dance 2018 ist das Tanzerleben zugänglich wie niemals zuvor.

Kevin Feddersen jedenfalls hatte Erfolg. „Innerhalb der ersten Monate ist mein Körpergewicht von 110 auf 90 Kilogramm gesunken. Nach einem halben Jahr war ich dann auf 70 Kilogramm runter", sagt er. „Parallel dazu habe ich allerdings auch meine Ernährung umgestellt. Es gab Obst statt Süßigkeiten, Saftschorle statt Cola, und mein bisheriger Lieblingssnack - Toastbrot mit Ketchup und Käse - wurde komplett gestrichen. Weil mir das Tanzen so viel Spaß bereitet, neige ich immer noch dazu, es ein wenig zu übertreiben", sagt Kevin.

Zusätzlich zu seinen körperlichen Erfolgen konnte Kevin auch bereits in anderen Bereichen mit seinem Tanztalent glänzen. Ende letzten Jahres trat er im deutschen Finale des Just Dance World Cups an, überzeugte dort die prominente Jury von sich und wurde dadurch bester Just Dance-Tänzer Deutschlands. Nun wird er an diesem Samstag erneut sein Können unter Beweis stellen müssen. Im großen Finale in Paris hat er die Chance sich gegen andere Champions den Titel des internationalen Just Dance-Weltmeisters zu ergattern.

Schaut euch seine Geschichte im Videoclip an und drückt ihm die Daumen!