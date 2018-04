Microsoft arbeitet bereits an "zukünftigen Xbox-Design-Projekten"

Microsoft ist auf der Suche nach mehr frischem Personal, um an der nächsten Iteration der Xbox-Hardware zu arbeiten. In einem Stellengesuch auf ihrer eigenen Seite suchen das Unternehmen aus Redmond einen Senior Engineer, der die Abteilung für DRAM-Lösungen leitet und möglicherweise an der nächsten Interation der Xbox-Hardware arbeitet. Ein findiger User bei Resetera weist zu Recht darauf hin, dass gerade dieser gesuchte Kandidat "Teil dessen sein wird, was als nächstes kommt", Kenntnisse über "DDR3, GDDR5, GDDR6 und zukünftige DRAM-Technologien" haben muss und "der primäre technische Schwerpunkt für bestehende und führende Speichertechnologien bei aktuellen und zukünftigen Xbox-Design-Projekten sein wird", bei dem alles zusammenläuft.

Das klingt so, als ob Microsoft nicht auf Xbox und Gaming verzichtet will und entweder so etwas wie eine Xbox One X² oder sogar etwas völlig Neues vorbereitet.