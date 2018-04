Fünf exklusive Demos zu den Toy-Con von Nintendo Labo

Nintendo Labo erscheint heute in Amerika und in einer Woche am 27. April in Europa. Wir bei Gamereactor haben schon einige Stunden mit Nintendos einzigartigem interaktiven Switch-Kartonkonzept verbracht. In den fünf Videos unten könnt ihr sehen, wie es ist, einige dieser Toy-Cons zu montieren und auch einen Blick darauf werfen, was die mitgelieferte Software nach dem Bauprozess bietet (wir haben den kreativen, programmierbaren Garagenmodus für später übrig gelassen).

Toy-Con Piano, ein erstaunlicher "Papp-Korg"

Abgesehen von seinem langweiligen, traditionellen Look, ist dies vielleicht der beeindruckendste Toy-Con des Nintendo Labo: Variety Kit. Seine Technik ist verblüffend, seine Möglichkeiten sind vielfältig und tief, und die Tasten sind einfach überzeugend. Aber dann verwandelt er sich auch in einen einfachen, aber spielerischen Synthesizer, mit dem man mit einem Papierblatt Frequenzwellen komponieren, modifizieren und sogar erzeugen kann.

Toy-Con RC-Car, modischer Look mit Nachtsicht

Dies ist die einzige Kreation, die die Joy-Con IR-Kamera so wörtlich verwendet wie unsere Augen. Aber diese Augen können im Dunkeln sehen, während wir die rumpelnde Bewegung mit der Switch-Screen-Fernbedienung steuern. Und dann erst das modische, zeitlose Gamereactor-Design...

Toy-Con Roboter, domo arigato, Mr. Transformer

Nach sechs bis acht Stunden Aufbauzeit ist die Robot Toy-Con (als separater Bausatz erhältlich) das bisher anspruchsvollste, komplexeste und lustigste Spiel, da sie einem traditionellen Videospiel am nächsten kommt. Das Feedback ist zufriedenstellend und seine physikalischen Mechanismen sorgen für eine weit überdurchschnittliche Genauigkeit bei der Bewegungssteuerung.

Mein Haus, in der Mitte des.... Pappkartons

Wir verbrachten mehr als eine Stunde damit, unser eigenes Toy-Con-Hütte zu bauen - und dann fanden wir heraus, wie wir mit der niedlichen Kreatur, die darin lebt, interagieren konnten, als wir unsere Pappgriffe in eine der beiden Wände steckten (aber leider wussten wir nicht, dass wir sie auch in den Boden stecken konnten).

Angelrute und Motorrad, eine Frage des Feedbacks

Der Witz an diesen beiden Toy-Cons ist, wie gut ist das Feedback der realen Sache wiederhergestellt, einschließlich der rotierenden Teile, des feines Rumpelns und des glaubwürdigen Widerstands gegen Bewegungen.