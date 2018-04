Life is Strange-Entwickler Dontnod sucht Geld im Aktienmarkt

Ihr sehr erfolgreiches Abenteuer Life is Strange mag vielleicht total indie sein, jedenfalls fühlt es sich beim Spielen so an - aber Entwickler Dontnot hat es offenkundig satt, der arme Teenie mit Cordhose und ohne Bargeld zu sein. Die französische Unternehmen hat in einer Pressemitteilung angekündigt, dass es an die Börse gehen wird. Dontnod hat sich vor zwei Tagen am 17. April bei der französischen Börsenaufsicht AMF (Autorité des marchés financiers) registriert. Dies ist der formale Schritt zum Börsengang an der Euronext Growth-Börse - einer kleineren Börse für Technologie- und Start-up-Unternehmen.

Der Gründer und Geschäftsführer Oskar Guilbert wird zitiert: "Die von leidenschaftlichen und erfahrenen Mitarbeitern entwickelten Originalkreationen unseres Studios haben es uns ermöglicht, die größten Publisher der Welt und ein sehr großes Publikum anzuziehen. Mit diesem IPO-Projekt wollen wir diese Dynamik weiter ausbauen."

Mit der Ankündigung bekommen wir auch einen Überblick darüber, was der französische Entwickler gerade auf dem Teller hat: Vampyr wird am 5. Juni 2018 veröffentlicht, dann gibt Life is Strange 2, ein weiteres Adventure für Bandai Namco und ein viertes geheimes Projekt, das (intern) bereits einen Namen und einen Publisher hat. Darüber hinaus arbeitet Dontnot bereits an zwei unangekündigten Projekten und ist in Gesprächen mit großen Verlagen, um diese zu vermarkten.