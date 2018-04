Croteam enthüllt Serious Sam 4: Planet Badass mit explosivem Clip

Croteam hat Serious Sam 4: Planet Badass mit einem explodierenden kleinen Clip angekündigt. Sam reitet auf seiner Harley durch die Landschaft, neben sich leckere Maisfelder, während ein ziemlich kopfloser Freund sich ihm von einer grünen Wiese auf der rechten Seite nähert. Sam weiß offensichtlich, was zu tun ist und greift sanft zu seinem alten, feurigen Freund.

Croteam hat das Spiel offiziell auf der Reboot Develop Konferenz in Dubrovnik, Kroatien, vorgestellt. Der Titel wurde von Serious Sam 4 (aus dem Jahr 2016, er wurde ursprünglich 2013 enthüllt) in Serious Sam 4: Planet Badass geändert. Sie verwenden die überarbeitete Serious Engine, um das Spiel schön und flüssig zu machen und wollen im Juni auf der E3 mehr zeigen. Bis dahin kann man auf die Steam-Seite starren, die bereits live ist und von explodierenden Zombie-Schafen oder einer besseren Zukunft träumen.