Assetto Corsa Ultimate Edition geht heute an den Start

Kunos Simulazioni und 505 Games haben die Assetto Corsa Ultimate Edition heute sowohl im Handel als auch als digitalen Download auf Playstation 4, Xbox One und PC via Steam veröffentlicht. Die Ultimate Edition ist im Grunde ein komplettes Paket der neuesten Version der Rennsimulation selbst und vieler DLCs, die seit dem Start des Spiels im Dezember 2014 veröffentlicht wurden. Dazu gehören das Prestige Pack, die drei Porsche Packs, die Red, ReadyToRace und Japanese Packs sowie die Ferrari 70th Anniversary DLCs.

Mit dabei sind eine ganze Reihe von Autos - 178, um genau zu sein, das ist einiges für den Preis von 39,99 Euro. Darunter ist alles, was sich die meisten von uns im wirklichen Leben nicht leisten können, wie süße Ferraris, Porsches, BMWs, Audis, Lamborghinis, McLarens und so weiter. Wir können diese Schönheiten auf 33 Streckenlayouts von 16 Strecken und Rennstrecken inklusive Spa Francorchamps, Nürburgring plus Nordschleife oder Laguna Seca fahren.

Wer sich überzeugen will, dass Assetto Corsa eine der besten Rennsimulationen ist, schaut sich bitte unsere Kritik an. Wir haben auch ein paar neue Screenshots und einen neuen Clip hinzugefügt.

