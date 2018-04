Segas internes Yakuza-Studio arbeitet an neuem Franchise

Es sieht so aus, als ob Segas internes Yakuza-Studio an einer völlig neuen Franchise arbeitet. Sega Sammy CEO Haruki Satomi bestätigte dem japanischen Spielemagazin Famitsu, dass das Studio bereits mit der Arbeit an einem brandneuen Franchise begonnen hat, wie Gamingbolt berichtet. Wir wissen, dass dieses neue Spiel für Konsolen erscheinen wird, aber es werden keine konkreten Plattformen erwähnt. Es kann natürlich ein exklusives Playstation-Ding sein oder dem üblichen Allround-Ansatz für alle Systeme folgen. Mehr ist an diesem Punkt nicht sicher, abgesehen davon, dass Yakuza Kiwami 2 Ende 2018 in Japan in die Regale kommt.