Pro Evolution Soccer verliert Lizenz für UEFA Champions League 2019

Konami verliert die Lizenz für UEFA Champions League 2019 im Kontext der Fußballsimulation Pro Evolution Soccer. Der Sportverband und der Publisher kündigten gemeinsam das Ende der vor zehn Jahren begonnenen Partnerschaft an. Der Vertrag endet genau nach dem Ende der UEFA Champions League am 26. Mai in Kiew. Das große Finale der PES League wird zur gleichen Zeit am gleichen Ort erwartet.

UEFA-Marketingdirektor Guy-Laurent Epstein beschreibt die Zusammenarbeit als "eine sehr kooperative und für beide Seiten vorteilhafte Partnerschaft". Die UEFA dankt Konami für ihr großes Engagement und ihre Unterstützung für die UEFA-Klubwettbewerbe im letzten Jahrzehnt und freut sich auf die weitere Zusammenarbeit mit Konami im Bereich des UEFA-Nationalmannschaftsfußballs".

Konami verlor in den letzten Jahren viele Lizenzen, darunter Spitzenmannschaften wie Real Madrid oder Bayern München, behielt aber große Turniere wie die UEFA Champions League und die UEFA Europa League. Nächstes Jahr werden die Spieler diese Modi in ihrem Spiel nicht finden. "Wir werden unseren Fokus auf andere Bereiche verlagern", sagte Jonas Lygaard, Senior Director of Brand & Business Development bei Konami Digital Entertainment B.V. "Wir werden weiterhin nach alternativen Wegen suchen, wie die UEFA und Konami weiterhin zusammenarbeiten können, da unsere Beziehung stark bleibt".