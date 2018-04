Takahashi fabuliert über neues Wave Race für Nintendo Switch

Nachdem Metroid Prime 4 für Nintendo Switch bestätigt wurde, waren die Fans begeistert. Nun sieht es ganz so aus, als ob Nintendo einige weitere Klassiker reaktivieren will. Im Gespräch mit Fandom hat der langjährigen Nintendo-Entwickler (und Wave Race-Produzent) Shinya Takahashi im Rahmen der britischen BAFTA-Verleihung folgende Sätze gesagt: "You may see that game again. We have been trying to make many games and that may be one of them ... I personally love Wave Race!" ("Du wirst das das Spiel vielleicht wiedersehen. Wir haben versucht, viele Spiele zu machen und das könnte eines davon sein.... Ich persönlich liebe Wave Race!"). Auch wenn das keine endgültige Bestätigung sein mag, klingt es doch sehr danach als ob der Jetski-Simulator ein Comeback kriegt. Vielleicht sogar nicht nur als Remaster, sondern als völlig neues Switch-Spiel. Wir tippen, dass Nintendo auf der E3 ein paar spritzige News zu diesem Thema hat.