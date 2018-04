Golfy Golf tritt Mitte Mai zum Abschlag an. Entwickler Yah Man Games hat den 16. Mai offiziell bestätigt. Dann erscheint Golfy Golf für PC und Mac via Steam. Die "Golfsimulation" hat sechs Welten und 120 Level in der Schlägertasche, ganz zu schweigen von verschiedenen Feinden und Klimahindernissen sowie die geliebte Welt des Crazy Golf. Der kleinen Indie-Entwickler Yah Man Games will mit Golfy Golf "so etwas wie einen guten Pixar-Film machen: einfach und zugänglich, aber clever und mit viel Tiefe.